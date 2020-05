Avellino, Della Pia bacchetta il sindaco: non è il momento di far “Festa”

Il sindaco Festa sabato sera – scrive Tony Della Pia, segretario provinciale Rifondazione Comunista – veste gli abiti del capo ultra’ con lo stile di un direttore d’orchestra, incitando un centinaio di adolescenti ad intonare cori che esaltano “l’avellinesita’ ” a danno dello storico avversario sportivo “salernitano”. Orbene, noi raramente ci stupiamo e neanche siamo tra i cultori del perbenismo duro e puro che, sovente, cela ipocrisie e falsità, tuttavia nutriamo serie perplessità rispetto allo stato di salute mentale del sindaco dopo questa esibizione – che evidentemente ha sposato la posizione dei complottisti che negano l’esistenza e la persistenza del virus – con il suo fare in pochi attimi ha consentito la violazione di ogni elementare norma di sicurezza adottata a causa dell’epidemia.

Si e’ creato un assembramento di qualche centinaio di giovani – continua Della Pia – dei quali gran parte non indossava la mascherina – che giustamente, visto il momento di euforia, cantavano e saltavano abbracciandosi. In condizioni di normalità e’ una cosa bella, la socialità e’ un valore positivo , ma non siamo in condizioni di normalità , lo dimostra il fatto che ieri sera Avellino era sotto assedio, polizia, guardia di finanza, polizia locale setacciavano ogni angolo dei luoghi che solitamente accolgono la movida nonostante una città semi deserta. Noi siamo contrari alla militarizzazione del territorio e alle atmosfere che evocano repressione, crediamo nell’intelligenza e nel buon senso delle persone e ieri le abbiamo verificate entrambe, poi però è comparso il sindaco Gianluca Festa che da buon tutore della salute pubblica, in quanto primo cittadino, ha stracciato ogni protocollo sanitario.

Se non fosse una cosa seria stenderemmo un velo pietoso – continua il segretario – contornato da una risata liberatoria ma purtroppo, la cosa è seria per chi ha patito e patisce questo periodo tanto complesso; lo è per chi si è ammalato, per chi è morto, per gli operatori sanitari che hanno vissuto al fronte. Lo è per le attività commerciali ed artigianali che riaprono a stento, se riaprono, tra innumerevoli difficoltà, lo è per le donne e per gli uomini che hanno perso il lavoro e che cominciano a conoscere i morsi degli stenti e della povertà.

Il “populismo” quello insulso – conclude la nota – tira brutti scherzi, produce danni, trasmette messaggi sbagliati, si caro Gianluca tu non hai fatto una cosa buona, sopratutto perché di fronte a te avevi giovani ed adolescenti. Una persona adulta che davvero ha a cuore le future sorti di questi ragazzi e quindi della società nel suo complesso deve riflettere prima di agire, tu non hai riflettuto, hai agito d’istinto come spesso ti accade, forse perché hai nostalgia della tua fanciullezza; infondo un po’ fanciullo mi sei sempre sembrato, anche simpatico debbo dire, ma adesso mi dai l’impressione di essere un bambino stanco, disorientato. Riposati sindaco Festa anche perché se il “pacchetto per il rilancio” che hai annunciato via web a margine della tua serata goliardica parte da questi presupposti , e’ meglio evitarlo.