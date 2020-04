Avellino, Di Somma: ” Programmare il futuro. Senza togliere nulla ad Ignoffo, avrei dovuto prendere subito Capuano”

Il ritorno al calcio giocato sembra essere un miraggio e l’Avellino Calcio purtroppo difficilmente riaccenderà in campo per questa stagione. A tenere banco è dunque il calcio ma quello che di cui si può parlare al di fuori del rettangolo di gioco; stavolta è toccato a Salvatore Di Somma, bandiera biancoverde e attuale DS dei Lupi, intervistato dai colleghi de Il Mattino.

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO

IL SUO FUTURO

Il direttore dell’Avellino ha toccato diversi argomenti, a cominciare dal suo futuro, che resta ancora incerto. Il rapporto, a detta dello stesso DS, con il presidente Angelo Antonio D’Agostino è eccellente e trasparente: a breve si definirà se continuare insieme. L’unica cosa certa è che la sua priorità resta l’Avellino e che anche qualora dovesse andare via, tutto resterebbe come prima.

RIPRESA DEL CAMPIONATO

Quanto a riprendere a giocare, Di Somma la vede molto difficile. Non solo a causa dell’emergenza in sé per sé, ma anche per i costi elevati (pressoché insostenibili per le squadre di Lega Pro, ndr) ed i tempi ristretti.

STAGIONE E ALLENATORE

Il direttore si ritiene soddisfatto della stagione dei Lupi, o almeno della parte che è stata disputata, tenendo conto di diversi fattori: il sesto posto dopo il girone di andata, il decimo ottenuto prima dello stop forzato ed una rosa allestita in un arco di tempo brevissimo e spesso falcidiata da infortuni, alcuni anche gravi (vedasi i lungodegenti Charpentier e Silvestri). Un pensiero va anche al primo allenatore della sua gestione, Giovanni Ignoffo, al quale Di Somma non vuol togliere nulla e anzi lo ringrazia, mostrando però un pò di remore sul fatto di aver dovuto portare subito mister Capuano in quel di Avellino, dato il suo carisma e la sua elevata esperienza. Per quanto riguarda la permanenza del tecnico sulla panchina dell’Avellino anche per il prossimo anno, ci sono ben pochi dubbi anche se l’ultima parola spetta al presidente: i risultati parlano però già a favore dell’attuale tecnico dei Lupi.

FUTURO IMMEDIATO

Per Di Somma, la stagione va già programmata a fine mese e il presidente è a conoscenza di ciò. Si punterà sui giovani, e l’Avellino si muoverà in tal senso, come già hanno fatto diverse squadre.