Avellino, dimesso dal Moscati Carmine Sanseverino: il medico curato col plasma

Ha lasciato l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino il dottore Carmine Sanseverino, dirigente medico dell’Unità Operativa di Medicina d’Urgenza, diventato il simbolo della lotta al nuovo Coronavirus. Sanseverino nella tarda mattinata è stato dimesso e ora inizierà un percorso di riabilitazione in un centro specializzato; un recupero necessario, nonostante sia clinicamente guarito dal Covid-19, a causa del lungo periodo di degenza subito.

Il dottore ha ringraziato in particolare il collega Angelo Storti, primario di Rianimazione, e la sua equipe. “Devo loro una vita”, ha detto. Sanseverino per un mese e mezzo ha combattuto il virus presso il Covid center del Moscati nella palazzina Alpi. Per lui il ricorso alle sacche di plasma immune, per far fronte a un quadro clinico preoccupante precipitato dopo una prima fase dell’infezione meno aggressiva.

Qualche giorno fa la notizia della guarigione con i due tamponi negativi al coronavirus e oggi le dimissioni, accompagnato da moglie e figlia. Il medico aveva iniziato a raccontare la sua malattia sui social per tenere un contatto diretto con familiari e amici. Il peggioramento delle condizioni gli aveva impedito di proseguire il racconto. In questi mesi tanti messaggi di solidarietà su Facebook e tante preghiere lo hanno visto protagonista.