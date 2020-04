Avellino. Festa: 55 mila mascherine entro fine mese.

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha pubblicato la manifestazione di interesse volta alla ricerca di fornitori che possano – in tempi brevi – garantire la fornitura di 55 mila mascherine al Comune di Avellino.

La mascherina – così come indicato nell’avviso pubblicato dallo stesso ente – dovrà essere «riutilizzabile più volte, dotata di marchio CE e di tutte le autorizzazioni previste per legge, tali da poter essere utilizzate in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale», si legge ancora nell’avviso. «In particolare le mascherine da fornirsi dovranno: essere identificabili quali dispositivi medici ai sensi dell’art. 1 del d.lgs n. 46/97 e ss.mm.ii.; recare la marcatura CE ed essere inserite nell’elenco dei dispositivi medici del Ministero della Salute (quantomeno classe I); essere riutilizzabili almeno 10 volte mediante sanitizzazione e/o lavaggio senza perdita delle caratteristiche iniziali; essere corredate da tutte le necessarie informazioni atte a garantirne un’utilizzazione appropriata e sicura; essere corredate, ciascuna, di apposita etichetta quale dispositivo medico ove vengono riportati nome ed indirizzo completo del fabbricante, oltre a nome ed indirizzo completo dell’eventuale mandatario (soggetto designato dal fabbricante con sede fuori dalla UE)».

La cifra massima stanziata dal Comune di Avellino per l’acquisto delle predette mascherine è pari a 100 mila euro, comprensivi di iva e di ogni altra spesa di trasporto e/o di consegna . «Nessun altro compenso potrà essere richiesto al Comune di Avellino, a qualunque titolo», sottolinea l’avviso.

La manifestazione di interesse ha una scadenza fissata per il giorno 17 aprile alle ore 13. L’aggiudicatario avrà poi 7 giorni di tempo per consegnare la merce.

Le 55 mila mascherine verranno distribuite a tutta la popolazione.