Avellino, flash mob degli infermieri: “Noi eroi non solo nella pandemia, ma nella quotidianità”

Un flash mob per rivendicare i propri diritti. Gli infermieri, gli eroi della quotidianità, sono scesi questa mattina in Piazza Libertà per protestare contro uno stato e un sistema. Infatti, in questi mesi difficilissimi di emergenza, non hanno tutelato a dovere una classe di lavoratori in prima linea, per salvaguardare la vita dei cittadini.

Un palloncino rosso per ciascun manifestante, da far volare verso il cielo, e una maglietta a terra con la scritta “infermiere”, per commemorare tutti gli infermieri che hanno perso la vita a causa del Covid-19.

Al ricordo per chi non c’è più si unisce anche Gina Lo Mazzo, del reparto di chirurgia del “Landolfi” di Solofra e consigliere dell’Opi di Avellino: “È doveroso ricordare chi ha perso la propria vita, dedicando tutta la propria abnegazione, fino all’ultimo, verso il prossimo”.

Ma la manifestazione non nasce nell’ambito di una protesta nazionale contro chi ha abbandonato gli infermieri: “La nostra richiesta principale è quella di garantire i diritti degli infermieri. Combattiamo per uscire dal precariato e trovare una stabilizzazione. Ci batteremo per le mobilità, affinché chi è andato al lavorare al nord possa tornare qui. Ci hanno identificato come eroi, ma noi non lo siamo soltanto durante la pandemia, ma nella quotidianità. Siamo dei professionisti e vogliamo essere trattati come tali”.