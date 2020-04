In Toscana partono 400mila test sierologici per il Covid-19. In Campania nulla.

Tuona così il segretario nazionale di Alleanza di Centro, l’avellinese Francesco Pionati contro il Governatore De Luca.

Agli strumenti che la scienza indica in tutto il mondo come i piu’ efficaci, e cioe’ gli screening a tappeto – continua Pionati – De Luca continua ad opporsi, dall’alto della sua preparazione: per lui molto meglio le sceneggiate nelle dirette su facebook.