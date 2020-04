Avellino, i consigli del preparatore atletico Ambrosone

Lo stop forzato dettato dalle misure di emergenza, che ci invitano a restare a casa, ha messo in crisi anche gli sportivi che, nel proprio piccolo, esercitavano una attività fisica. Ecco dunque che prende la parola il fisioterapista dell’U.S. Avellino, Alberto Ambrosone, che dà qualche consiglio su come mantenersi in attività, sia per gli sportivi che per i non.

EMERGENZA

“Il mio primo pensiero va alle vittime del Coronavirus e ai loro parenti, nemmeno in grado di dare un ultimo saluto. Il mio cordoglio va a loro, mentre la mia stima va a tutti gli operatori sanitari”.

CONSIGLI

“Per i non sportivi, mi sento di dire è di non esagerare con posture sbagliate: evitare di stare troppo tempo seduti, immobili. Il corpo è una macchina perfetta e si adatta; adattandosi male, può portare conseguenze gravi. Il mio consiglio di fare almeno una ventina di minuti di esercizio, di attività fisica, soprattutto di allungare i muscoli con pilates o esercizi muscolari. Per gli sportivi, il discorso è diverso: riempire i momenti di noia con troppa attività fisica può portare danni, come contratture. La parola d’ordine è misura: riconoscete i segnali del vostro corpo. L’importante è non strafare”.