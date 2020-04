Avellino, i detenuti in prima linea per fronteggiare l’emergenza da Covid 19

E’ stato realizzato un progetto di riconversione dei laboratori sartoriali, nell’istituto penitenziario di Avellino “Antimo Graziano” , per la produzione di mascherine.

Tale progetto è stato disposto dal Superiore Ufficio Prap, diretto da Paolo Pastena e dal comandante di reparto Attilio Napolitano.

La produzione è volta – prioritariamente – a soddisfare il fabbisogno degli istituti Penitenziari su tutto il territorio nazionale.

Orlando Scocca, coordinatore della “FP Cgil Campania Polizia Penitenziaria”, afferma:

“È un progetto che nasce in un particolare momento di emergenza nel quale tutti investono il massimo sforzo per fronteggiare la diffusione del contagio da Covid 19. Grazie alla professionalità degli operatori dell’amministrazione penitenziaria di concerto con la capo d’arte, i detenuti impiegati – 11 al reparto maschile e 6 detenute impiegate al reparto Femminile – daranno il loro contributo in questa emergenza. Il ciclo produttivo comprende la ricezione e preparazione del tessuto, del tessuto non tessuto (TNT), nonché lo stoccaggio e la santificazione delle mascherine”.