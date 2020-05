Avellino, i webinar del CFS aprono nuove prospettive per il settore edile

Il Presidente del Centro per la Formazione e Sicurezza in edilizia (CFS) Edoardo De Vito pronto a sostenere il settore in questa condizione di incertezza

Continuano i Webinar organizzati dal Centro per la Formazione e Sicurezza in edilizia di Avellino e quello della giornata di ieri con circa cento partecipanti ha analizzato gli “Approcci organizzativi in condizione di incertezza nel settore costruzioni”.

A presentare i lavori il Presidente Edoardo De Vito insieme al Direttore Giovanni Solimene, mentre hanno fatto da relatori il Dott. Mario Vitolo , Direttore di Dirbelle agenzia formativa e di consulenza per le imprese edili, e il Prof. Mario Testa di Economia e Management dell’Università degli Studi di Salerno. Tra i partecipanti anche il Presidente dell’ANCE il Dott. Michele Di Giacomo.

Al centro dell’incontro formativo la necessità di dover trovare nuovi approcci organizzativi in un clima sia sociale che economico di incertezza come quello che stiamo vivendo a causa del Covid-19.

Nonostante, come ha subito chiarito il Presidente del CFS di Avellino De Vito, già dal 4 maggio le imprese di costruzioni abbiano potuto riprendere le loro attività assolvendo a tutta una serie di adempimenti così come disposto dal Governo, il periodo che questo settore sta vivendo è molto difficile.

Sulla scorta dei dati ANCE 2018 il valore degli investimenti degli immobili è in discesa, e quest’ultima emergenza ha di sicuro reso ancora più complesso il sistema organizzativo, tanto che si parla per ambiente VICAR, acronimo che sta per ambiguo e mutevole.

Vanno rivisti modelli di leadership ed ecco che, come sottolinea il Dott. Mario Vitolo, occorre riorganizzarsi tenendo conto che: non è possibile non fare sistema, la logica di rete è un dato di fatto non più una scelta, bisogna essere pronti ai cambiamenti.

Siamo nell’era della tecnologia, chiarisce il prof. Mario Testa, e tenuto conto che la tecnologia è un ottimo strumento per mettere a frutto la rete, e che le società di successo sono quelle Tecnological System, dobbiamo fare i conti con la resistenza che noi italiani abbiamo ad essere propensi al rischio e di conseguenza a gestire la complessità.

Occorre, quindi, innovare i processi e confrontarsi con nuovi approcci, serve pianificare con l’aiuto delle informazioni storiche, adottando il modello LEAN, ovvero quel modello organizzativo snello in ogni sua fase, e che per questo permette di ridurre molto anche i costi che sappiamo essere determinanti soprattutto nei periodi di crisi come quello attuale.

Un webinar davvero interessante questo organizzato dal CFS di Avellino, che ha dato l’opportunità a tutti i partecipanti di avere una vision in questo momento storico in cui prima di prendere decisioni occorre rivedere conoscenze e modelli comunicativi.