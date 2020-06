Avellino, il caso movida sbarca anche a “Le Iene”

Dopo Live-Non è la D’Urso (https://www.lanostravoce.info/avellino-caso-movida-il-sindaco-festa-rigetta-le-accuse-a-live-non-e-la-durso/), i video oramai virali del sindaco di Avellino Gianluca Festa nel bel mezzo della movida della sua città, sbarcano su Italia uno nella trasmissione televisiva “Le Iene”. L’inviata Giulia Innocenzi ha mandato in onda le scene al centro della polemica, accompagnate dalle dichiarazioni del primo cittadino. Il servizio si è concluso ironicamente con la scena del film di Monicelli “Amici Miei” della “supercazzola” , volta ad evidenziare come le immagini in questione in effetti stridano con le spiegazioni rilasciate in merito da Festa.

La denuncia di Claudio Petrozzelli

La parola è poi passata a Claudio Petrozzelli del movimento Sardine D’Irpinia, recatosi in questura ad Avellino a sporgere denuncia contro il sindaco.

“Visti i fatti di sabato notte credevo fosse il minimo denunciare un atteggiamento da parte della massima autorità cittadina che determinate regole dovrebbe farle rispettare. Mi ha dato fastidio vedere un’istituzione istigare la folla, aizzare i giovani a fare cori contro la salernitana. A noi cittadini sono stati richiesti tanti sacrifici in questi mesi di lockdown, tante comunità hanno pagato un prezzo alto quindi chi più del sindaco dovrebbe sorvegliare sul rispetto di determinate leggi? Il sindaco è andato in televisione in queste ultime ore a raccontare le fiabe come fosse “papà Castoro” , sembra quasi essere un salvatore a cui dobbiamo dire grazie e che ha preferito scaricare la responsabilità di quanto accaduto sui giovani che erano lì. È chiaro che quando un sindaco aizza i giovani, loro si sentano legittimati ad avere un determinato comportamento”.