Avellino, il centro Guarino selezionato dalla Regione per elaborare i tamponi

Il centro Guarino di Avellino si conferma tra le realtà maggiormente consolidate in ambito diagnostico della provincia irpina. So.re.sa. ha, infatti, selezionato il laboratorio avellinese, insieme alla Diagnostica Medica e Futura Diagnostica, per l’elaborazione dei tamponi al fine di contrastare il contagio da Covid-19.

La Direttrice sanitaria del centro, Francesca Guarino, afferma: “Siamo sempre in prima linea con le nostre professionalità per fornire servizi indispensabili al cittadino. Ho sempre ritenuto indispensabile – continua la dottoressa – la funzione dei laboratori accreditati nel contrasto al contagio da Covid. L’individuazione del nostro centro è il riconoscimento di un lavoro svolto meticolosamente e con responsabilità da 68 anni”.

La Regione Campania potrà quindi contare sulla struttura avellinese: “solo laboratori grandi sono accreditati per le metodiche in PCR. I tamponi si eseguono in modalità molecolare e la Regione adesso potrà contare su di noi per screenare subito la popolazione irpina. Siamo certi ci chiederanno anche i test sierologici, di cui le IGG, su prelievo di sangue, unici parametri per attestare la formazione anticorpale utile a quantificare la cosidetta immunità di gregge”.

Guarino garantirà anche i prelievi a domicilio, “se necessario abbiamo anche i mezzi mobili, attendiamo direttive dalle Asl per l’organizzazione”. La risposta alle esigenze del cittadino ha fatto del centro Guarino un punto di riferimento affidabile e professionale per la comunità “ci prepariamo a combattere Covid e non manchiamo mai di dire ai pazienti contattateci a telefono, via whatsapp, mail o anche su Facebook per avere tutte le informazioni”.