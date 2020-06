Avellino, il centro storico sarà isola pedonale per tutta l’estate

Il centro storico di Avellino diventa un’enorme isola pedonale. È questo il nuovo piano varato dalla giunta Festa su proposta degli assessori Laura Nargi e Emma Buondonno.

Il provvedimento entrerà in vigore da domani e sarà valido per tutti i week end fino alla fine dell’estate. Venerdì e sabato l’area pedonale inizierà alle 21 e terminerà all’1 di notte, mentre la domenica sarà in funzione dalle 12 alle 16. L’iniziativa è volta al rilancio del centro storico e alle attività connesse, fortemente in ginocchio a causa del lockdown. Ristoranti e bar presenti nel cuore del centro storico potranno così usufruire degli spazi adiacenti ai propri locali.

Le strade off-limits alla circolazione saranno: via Nappi, via Del Gaizo, Via Duomo, via San Francesco Saverio, Rampa San Modestino, via Oblate, via Chiesa Conservatorio, corso Umberto I, nel tratto compreso tra via Triggio e piazza Amendola, via Luigi Amabile nel tratto compreso tra la piccola agorà e via Trinità. Dunque una doppia isola pedonale per i cittadini del capoluogo irpino se si considera quella già presente di Viale Italia.