Avellino, il Comune cita in giudizio la “Sidigas Spa”

Il Comune di Avellino ha citato in giudizio l’azienda “Sidigas Spa” .

Oggetto della disputa è il mancato pagamento – da parte della stessa società – di un’ingente somma , pari a 504.000 euro , di royalties per il metano.

Difatti, la Sidigas – in virtù di quanto stabilito nel contratto stipulato tra le due parti nel lontano febbraio del 1982 – oltre a garantire la fornitura di gas metano su tutto il territorio comunale del capoluogo irpino, avrebbe dovuto versare delle quote commisurate al 2%, nel primo biennio 1986-87, al 2,25% nel secondo biennio 1988-89, al 2,50% nel terzo biennio 1990-91 e, infine, al 3%, a partire dal 1992 in poi. Quote che, di fatto, non sono mai state versate dall’azienda e che i dirigenti al settore Finanze di Piazza del Popolo avrebbero iniziato a rivendicare già dal 2001.

Secondo le prime indiscrezioni lo scorso 14 novembre, il Comune di Avellino avrebbe chiesto alla “Sidigas SpA” il pagamento di tutte le royalties spettanti all’ente. Anche in questo caso, l’amministrazione comunale non avrebbe ricevuto risposta dalla società fornitrice di gas, decidendo dunque, di adire le vie legali.

