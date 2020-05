Avellino, il Convitto Nazionale P. Colletta partecipa al progetto “Eco–scuola”

Il Convitto Nazionale Colletta di Avellino è tra gli istituti aderenti al progetto “Eco-scuola”. Nei mesi scorsi, infatti, il Movimento Cinque Stelle ha promosso questa iniziativa avente come obiettivo l’innovazione e la ristrutturazione di alcuni ambienti degli istituti scolastici. Saranno messi a disposizione tra 10mila e 20mila euro per scuola. La dirigente scolastica dell’Istituto di Avellino,Maria Teresa Brigliadoro, ha deciso di partecipare al bando con un progetto di valorizzazione dello spazio verde antistante la scuola.

Il progetto

L’idea consiste nel dare di nuovo vita ad un orto botanico nei giardini antistanti lo storico edificio ottocentesco. I due spazi verdi saranno dotati di un sistema di irrigazione digitalizzato e decine di tipi di erbe officinali. Ogni specie di pianta sarà descritta con delle etichette ad hoc che riporteranno un QR code per collegarsi a contenuti più ampi anche in lingue straniere e un codice di lettura Braille per i non vedenti. L’obiettivo è quello di creare uno spettacolare viaggio tra la natura nel centro città che sarà fruibile a tutti anche attraverso dei tour virtuali. Le erbe piantate poi serviranno anche a creare dei percorsi didattici con il Museo Irpino, con le biblioteche provinciali e, in futuro, con le università italiane. L’idea progettuale nasce da una proposta dello studente Antonio dello Iaco che, insieme alla prof.ssa Maria Antonia Vesce con il supporto del prof Carlo de Vincentis e per la parte di progettazione tecnica dell’assistente tecnico Luigi Amodeo insieme allo studente Roberto Sessa, hanno redatto, modulato e consegnato il tutto nel mese di febbraio.

Ecco come votare

Per ottenere il finanziamento, dalle 12 di oggi 14 maggio fino alle ore 12 di domani 15 maggio, gli iscritti, potranno votare sulla piattaforma Rousseau, il progetto. Basta accedere all’area votazioni per il bando Ecoscuola e votare il codice #0511”.