Avellino, il dottor Esposito: “Impossibile tornare a giocare. Devo tutelare gli interessi dei miei atleti”

Intervenuto ai microfoni dei colleghi di PrimaTivvù, il medico sociale dell’U.S. Avellino, il dott. Gennaro Esposito, ribadisce i perché in virtù dei quali poter riprendere l’attività agonistica (in Serie C, ça va sans dire) sia impossibile. Ciò avviene, tra l’altro, a margine della conference call avuta ieri con il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, e nella quale è stato ribadito lo stesso concetto.

LE PAROLE DEL DOTTOR ESPOSITO

“Sono diversi i motivi per cui non ci sono i presupposti per tornare a giocare in Serie C. Primo: obbligare il distanziamento sociale e l’uso della mascherina, per poi permettere a dei ragazzi di avere contatti durante l’attività agonistica e fuori dal campo è un controsenso. Secondo: i tamponi. L’ASL li effettua su chi ne ha veramente bisogno e farlo su dei calciatori è immorale se poi ne priviamo chi ne necessita; senza contare il fatto che i presidenti non possono essere obbligati ad uno sforzo economico di questa portata”.

Il dottore prosegue con una quarta ed ultima motivazione, che stavolta riguarda direttamente la salute dei giocatori:

“Un calciatore positivo al Coronavirus rischia problemi polmonari, così come problemi cardiologici, come la miocardite, anche a distanza di sei mesi. Per questo è impossibile tornare ad allenarsi e a giocare. Il mio compito è tutelare gli interessi dei miei atleti e del mio presidente: contrarre il Coronavirus equivale ad un infortunio sul lavoro e in quanto tale, ne risponde non solo il presidente ma anche il medico sociale, sempre a livello penale”.