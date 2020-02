Avellino, il “Moscati” abbatte le liste di attesa e lancia il (Cup) Online

Liste di attesa, il “Moscati” corre ai ripari. Il manager della Città Ospedaliera, Renato Pizzuti, ha finalmente adottato il Piano di attuazione per la riduzione dei tempi. L’obiettivo della misura, che si compone di più tasselli, è evidente: portare i tempi di attesa dell’azienda, attualmente disastrosi in diverse branchie, ad una durata non superiore a quelle previsti dal piano nazionale del governo e nelle disposizioni regionali in materia. Bisognerà garantire almeno per il 90 per cento delle prenotazioni con classe B (breve, da eseguire entro 10 giorni) e D (da eseguire entro 30 giorni per le visite e 60 per gli accertamenti diagnostici) il rispetto dei tempi previsti dalla Regione Campania.

E tra le novità più significative che vengono annunciate, c’è sicuramente il nuovo «Centro unico di prenotazione (Cup) Online».

Il piano, infatti, punta moltissimo sulla trasparenza dei processi di prenotazione, e tra i punti salienti delle «Linee di intervento» previste dall’Azienda, c’è proprio la possibilità di accedere al sistema direttamente da casa. Come funzionerà? «Si tratta – è scritto nel Piano – di un sistema on line aggiornato in tempo reale, che permetta la consultazione dei tempi di attesa relativi a visite o esami del sistema sanitario o della libera professione intramuraria, secondo le disponibilità effettive e per ciascuna classe di priorità». Non solo. Con il nuovo Cup – si legge – «si potranno annullare le prenotazioni effettuate agli sportelli, al telefono oppure via web, pagare il ticket o il costo della prestazione, con bancomat e carta di credito». Ed ancora, «visualizzare gli appuntamenti già prenotati, ristampare i promemoria dell’appuntamento e dell’eventuale costo della prestazione prenotata e favorire l’acceso alla prenotazione anche attraverso le farmacie di comunità».

Insomma, una vera e propria rivoluzione informatiche che, se altrove, soprattutto al Nord, è la realtà da anni, ad Avellino agevolerebbe migliaia e migliaia di utenti. Nel frattempo, però, è impossibile non notare come, dal punto di vista della puntualità delle pubblicazioni sulle liste di attesa, il sito web del “Moscati” è decisamente indietro. Basti pensare che il link relativo ai tempi delle prestazioni erogate risale a novembre 2019.

Ovviamente, il Piano attuativo si compone anche e soprattutto di altre parti. Conferma che le aree cardiovascolare e oncologica sono individuate come prioritarie per lo sviluppo dei percorsi. E prevede diverse linee di azione.

Prima di tutto, ci si rivolge ai medici di famiglia. Obbligatorio indicare nelle ricette «il quesito diagnostico» e soprattutto se si stratta «di primo o secondo accesso», con relativa classe di priorità. Per i secondi accessi, vengono previsti percorsi per la presa in carico del paziente, contestualmente alla produzione della prescrizione da parte del medico specialista, con la partenza immediata della prenotazione. Anche a tale scopo, vengono istituite le «Agende dedicate» alle prestazioni successive al primo accesso.

Per assicurare maggiore trasparenza delle prenotazioni, le Agende dovranno diventare «totalmente visibili», mentre le attività diagnostiche a vantaggio dell’utenza potranno avvenire anche «in fasce orarie ulteriori e diverse da quelle già programmate». Dunque saranno previste prestazioni aggiuntive, al di fuori dell’orario di lavoro, dell’area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. Quanto agli utenti, resta prevista la possibilità – contemplata dalla legge – di dover ugualmente pagare per le prestazioni prenotate e non disdette laddove decideranno di non presentarsi. Per finire, restano da attuare pure i percorsi sinergici con l’Asl, volti a orientare il paziente ad effettuare la prestazione presso un privato accreditato.