Avellino, il sindaco Festa dice la sua sull’emergenza smog

Il territorio nazionale vive una continua e costante emergenza smog.

Nel primo mese del 2020 ci sono state già 18 sforamenti dei livelli di PM10 in 5 città: Frosinone, Milano, Padova, Torino e Treviso.

Per Lega Ambiente è scattato il codice rosso per l’anno appena cominciato, l’aria diviene sempre più irrespirabile a causa delle elevate concentrazioni delle polveri sottili, dell’ozono e del biossido di azoto che causano.

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, almeno per il momento, non sembra intenzionato a firmare ordinanze che vietino l’utilizzo delle autovetture in città, pur in presenza degli sforamenti che si sono registrati negli ultimi giorni.