Avellino, il sindaco Festa: “pian piano riapriremo tutto”

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha chiarito che non riapriranno le aree verdi – parchi e ville comunali – in città. E’ necessario , spiega Festa, una preventiva attività di manutenzione e organizzazione per contingentare gli ingressi.

“Non siamo ancora pronti . Ma pian piano riapriremo tutto. Adesso, però, abbiamo la necessità di effettuare la dovuta manutenzione, dallo sfalcio dell’erba al controllo delle piante e degli alberi presenti nei parchi pubblici e nella ville della città”.

Il primo cittadino già nella sua settimanale diretta Facebook aveva annunciato un piano per la fruibilità delle aree verdi a favore dei bambini.

Tuttavia i parchi principali della città – Santo Spirito e Palatucci – necessitano di una serie di interventi di manutenzione. In particolare il primo potrà riaprire solo in parte, a causa dei danni prodotti delle pioggie . Nel frattempo continuare gli interventi di messa in sicurezza.