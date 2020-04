Avellino, il sindaco Festa rilancia il commercio irpino

Si è svolta questa mattina , presso il comune di Avellino, una riunione tra il sindaco Gianluca Festa e i commercianti .

Il primo cittadino si è detto disponibile a sospendere la Tari e a non far pagare la tassa sul suolo pubblico. Inoltre si farà portavoce con le istituzioni alle quali chiederà interventi immediati.

Un’apertura significativa per i commercianti che stanno affrontando – con non poche difficoltà – questo periodo segnato dal Coronavirus. Mentre si programma la fase 2, infatti, non tutti sono sicuri di poter rialzare le saracinesche e sperano in un supporto ulteriore da parte delle istituzioni nazionali, regionali e comunali.