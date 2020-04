Avellino, il sindaco Festa: “Sanificazioni entro venerdì. Siamo al vostro fianco: resistete e alla fine vincerete”

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, con un videomessaggio su Facebook, fa il resoconto della situazione e lancia un messaggio di vicinanza alla popolazione arianese e non solo. Seguono le sue parole.

SANIFICAZIONE E TEST RAPIDI

“Stamattina è partita la sanificazione delle periferie, che si concluderà entro venerdì. Abbiamo proseguito nell’effettuazione dei test rapidi, siamo quasi a quota 350. Giusto fare il punto della situazione. In tre individui, abbiamo riscontrato positività al test: in un primo, abbiamo trovato la presenza di IgM, in un secondo di IgG, in un terzo sia di IgM che di IgG. La presenza di IgM testimonia una prima risposta del nostro organismo al virus, facendoci comprendere che3 c’è la presenza del virus; invece, riscontrare IgG significa che il nostro organismo si è immunizzato, salvo comprendere se il virus è ancora in circolazione tramite tampone”.

UN MESSAGGIO PER LE ZONE ROSSE

“Voglio concludere lanciando un grande segnale alla popolazione arianese, della Ufita, della Baronia, della Valle del Calore: vi siamo vicini. Sappiamo che state affrontando un momento molto complicato, difficile. Ogni giorno siete chiamati a effettuare sacrifici; avete purtroppo registrato la perdita di molti cari, ma sappiate che non siete soli. La comunità che rappresento, ma ritengo l’intero popolo irpino, è al vostro fianco: continuate a combattere con determinazione, con tenacia, col coraggio che avete sempre dimostrato di avere. Passerà questa fase complicata: siamo al vostro fianco, vi abbracciamo figurativamente, sperando di poterci rincontrare al più presto. Resistete e alla fine, come sempre, vincerete”.