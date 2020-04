Avellino, il sindaco Festa: “Studiamo per allargare le maglie. Affrontiamo il futuro immediato e quello più lontano”

Con una diretta streaming sulla piattaforma social di Facebook, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha toccato diversi argomenti. Seguono le sue parole.

MASCHERINE

“Credo sia una esigenza trovare le mascherine. Si va verso una seconda fase che vedrà inevitabilmente l’obbligo di indossare la mascherina: come amministrazione ci siamo voluti fare carico di questa incombenza. É nostro dovere provare a reperire il numero necessario dei mascherine. Visto che nessuno ci aiuta o si cincischia o perde tempo, ci pensa il vostro sindaco Anche stavolta ho fatto da me, con il sostegno della Giunta che non mi è mai mancato. Siamo pronti a darvi risposte”.

PASQUA

“Grazie perché avete mantenuto un comportamento esemplare. Ringrazio le forze dell’ordine che si sono impegnate in questo weekend. Grande maturità e responsabilità della nostra comunità”.

FUTURO IMMEDIATO

“Parliamoci chiaro: non possiamo resistere altre settimane o mesi a casa. C’è bisogno secondo me di superare questo momento perché è già più di un mese che vi teniamo rinchiusi, le insofferenze oggettivamente nascono e il distanziamento sociale non è l’unica soluzione. Per questo stiamo studiando qualche soluzione per poter allargare le maglie. Non voglio andare contro il governo regionale, ma non possiamo neanche immaginare che tutta la Campania sia uguale. Avellino esemplare a Pasqua, nel resto della Campania addirittura scampagnate e grigliate: ritengo che con queste situazioni, il margine di libertà, di azione ai sindaci deve esserci. Pian piano vorremmo far ripartire alcune attività, senza andare contro le norme. Prima o poi l’emergenza deve finire e dunque non ci faremo trovare impreparati, avvalendomi di figure specifiche per proporre soluzioni momentanee e indicare quale sia il percorso futuro. Ringrazio il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, purosangue irpino: lui ha detto sì e lui sarà nel mio dream team; ci sarà anche Giuseppe Basile, commissario delle Universiadi: siamo in una fase di costruzione della ripartenza. Dobbiamo capire come muoverci sul nostro territorio, dalla cultura, al sociale al quotidiano. In questo team, ci sarà anche il presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino, una presenza che ci aiuterà. Voglio affrontare in modo efficace il nostro futuro prossimo e in quello più lontano. Dobbiamo ricostruire abitudini. Noi abbiamo tutte le condizioni per riprenderci ma abbiamo bisogno di un piano straordinario calato nella nostra realtà”.

TEST

“Quasi 1000 test effettuati. Questa è la strada giusta. Fare uno screening che ci permette di coma si sia mosso il virus nella popolazione, comprendere cosa sia accaduto. Questo studio ci consentirà di qui a un mese di comprendere in quale direzione possiamo andare. Vi ribadisco che siamo stato il primo comune d’Italia ad attuare questa strategia. Abbiamo dato l’ok ai dipendenti di altre aziende, dopo gli operatori sanitari (come operatori ecologici) ad eseguire il test. Trattasi di un esperimento che sta funzionando. Fare altri mille test entro questo fine settimana: questo è l’obiettivo”.

DONAZIONI

“A pasqua, oltre a bonus e voucher, abbiamo donato uova di pasqua ai Bambi. Quel sorriso che abbiamo donato, quel momento di gioia, ci ha ripagato dei tanti sacrifici che stiamo facendo in questo periodo”.

IL SINDACO FESTA

“L’altra volta è stata commentata la frase in cui dicevo che lavoro venticinque ore su ventiquattro. In questo momento, voi non avete bisogno di un sindaco H24, ma di un super sindaco. L’importante è che arrivino i risultati e azioni che si possano vedere concretamente sul territorio”.

AIUTO

“Se c’è una famiglia che oggi ha bisogno, noi saremo al suo fianco. Nella mia città, che ho l’onore di guidare, non ci sarà famiglia che sarà sola, finché sarò sindaco, con o senza emergenza. Per questo ho chiesto ad assistenti sociali di verificare alcune condizioni di alcune famiglie. Ribadisco: non abbiate vergogna di chiedere un aiuto. Rivolgetevi alla amministrazione; noi ci siamo sempre e pronti a dare risposte a quelle condizioni che meritano la nostra attenzione”.

CASI POSITIVI

“Quota 31, quota che riusciamo a contenere parlando solo di casi cittadini mentre sono una cinquantina in totale con i paesi limitrofi. Situazione abbastanza contenuta, ma non possiamo permetterci distrazioni. Dobbiamo però far riprendere anche un pò di fiducia, di speranza. Questa emergenza comunque finirà, è inevitabile: noi dobbiamo già essere proiettati verso questo obiettivo. Cominciamo a ragionare su come andremo a riprenderci la nostra realtà, come andremo a costruire il nostro futuro”.

UN MESSAGGIO DI FIDUCIA E SPERANZA

“Il vostro sindaco non vi abbandonerà mai: sempre operativo, sempre al vostro fianco. ci aspetta una sfida complicata, ma come al solito, abbiamo le capacità, la voglia e la tenacia; e anche stavolta ne usciremo dicendo che ce l’abbiamo fatta”.