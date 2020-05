Avellino, il sindaco Festa tra le strade della città: lunedì in arrivo il “pacchetto della svolta”

All’indomani della nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania De Luca (https://www.lanostravoce.info/consumo-bevande-alcoliche-e-orario-di-chiusura-de-luca-cambia/), il sindaco di Avellino Gianluca Festa (che aveva firmato la sua ordinanza per regolare la viabilità durante il week end, istituendo un‘isola pedonale tra Via De Conciliis e Viale Italia fino all’intersezione con via Marconi) ieri sera è sceso tra le strade della sua città, passeggiando tra i locali del centro per verificare e monitorare la situazione “movida”.

“Devo dire che di movida ne ho trovata davvero poca”, queste le sue parole. Situazione dunque che almeno ieri sarebbe stata sotto controllo, facendo registrare poca affluenza in strada (sarà forse stato complice il mal tempo?).

Il Sindaco ha inoltre dichiarato che lunedì mattina sarà presentato il “pacchetto della svolta” per la città ossia, “azioni e provvedimenti che ci consentiranno di rialzarci e spiccare il volo. Sono sicuro – conclude – che anche questa volta ce la faremo e dimostreremo di essere all’altezza di questo compito. Ci riprenderemo la nostra libertà e la nostra vita”.