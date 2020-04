Paura per una coppia di coniugi residenti in via Colombo ad Avellino dove, nel primo pomeriggio, si è sviluppato un incendio.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Avellino e un’ambulanza del 118. I pompieri hanno messo in salvo i coniugi che in un primo momento non si erano accorti del rogo che si era sviluppato nella cucina.

Fortunatamente solo un grande spavento per la coppia che non ha subito conseguenze.