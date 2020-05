Avellino, la Camminata Rosa ci sarà: si pensa ad un Drive In sul Laceno

La Camminata Rosa organizzata da ADMOS (Associazione donne meridionali operate al seno) e Amos (Associazione Meridionali operate al seno) si farà anche nel 2020.

L’idea è quella di un Drive In. Le auto in partenza da Avellino potrebbero raggiungere tutte insieme in un unico cordo il Laceno. Iannace vorrebbe raggiungere l’Alta Irpinia che gode di spazi ampi e aria pulita. Sarebbe un occasione anche per promuovere il territorio e allo stesso tempo diffondere la cultura della prevenzione che, come afferma il dottore, non deve fermarsi e non si è fermata in questi giorni di emergenza Coronavirus.

Il dottore CarloIannace afferma: “La Camminata Rosa è un simbolo di una importanza notevole e quest’anno e importante dare lo stesso segno di partecipazione per quanto riguarda la prevenzione. Quest’anno abbiamo pensato ad un Dive In Rosa, pensate a tante macchine che si incontrano in posto. Cercare di trovare un luogo dell’Irpinia, anche per la promozione del nostro territorio. Ci sembra utile utilizzare la piana di Bagnoli che ha tanto spazio e tantissimi luoghi attrezzati, con anche una bellissima chiesa che è stata ristrutturata che sarà il luogo per la messa. Magari facciamo anche la mascherina più bella”.