Avellino, “l’alto calore” promuove misure a sostegno delle famiglie in difficoltà

L’alto calore servizi spa , in considerazione del difficile momento legato all’emergenza da Covid – 19, e conformemente ai provvedimenti emanati dal Governo e dall’Autority di settore (ARERA), ha predisposto delle misure a sostegno delle famiglie irpine in difficoltà.

La società ha comunicato che:

“Per le bollette emesse oppure in scadenza tra il 10/03/2020 ed il 3/05/2020 – attuale periodo di emergenza COVID – l’alto calore servizi, garantisce agli utenti che ne fanno richiesta la possibilità di rateizzare il pagamento nel rispetto di quanto previsto dalle Deliberazioni dell’Autorità di settore ARERA (Delibera 124/2020/R/COM del 13/04/2020, delibera 60/2020//R/COM del 12/03/2020 e delibera 117/2020/R/COM del 02/04/2020).

Le richieste di rateizzazione potranno essere inoltrate tramite e-mail all’indirizzo : contatti@altocalore.it , oppure contattando il Numero Verde Commerciale 800 215333 . Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30 ed il sabato dalle 09:00 alle 13:00.”

Tali misure rappresenteranno un sostegno reale alle famiglie in difficoltà, la società ” Alto Calore Servizi spa” richiede la massima collaborazione di tutti gli utenti che in questo momento non vivono particolari situazioni di disagio economico, invitandoli a pagare regolarmente le bollette del Servizio Idrico: ciò consentirà la normale prosecuzione del servizio e, soprattutto, renderà più agevole l’adozione di misure straordinarie destinate agli utenti più deboli ed in difficoltà economica.