Avellino, le attività e le dichiarazioni del sindaco Gianluca Festa

Nella consueta diretta Facebook il sindaco di Avellino, Gianluca Festa ha fatto il punto della situazione in merito alle varie emergenza della città:

“Non facciamoci prendere dalla psicosi, è normale che ci sia gente in strada. Noi dobbiamo riprenderci la nostra libertà, dobbiamo abituarci a portare la mascherina, che è indispensabile e bisogna mantenere la giusta distanza fisica tra le persone. Rispettando queste poche direttive, anche del buon senso, riusciremo a mantenere basso il numero di contagi e senza correre troppi rischi potremo tornare alla normalità. Non vanifichiamo il grande impegno dimostrato, continuiamo ad esserlo.”

Il primo cittadino ha poi toccato altri temi:

-Fenestrelle: “Stiamo completando i lavori di messa in sicurezza della sponda. Si sta facendo un ottimo lavoro tra gli assessorati per lavori e verde pubblico. C’era un vecchio finanziamento che abbiamo ottenuto e stiamo completando gli interventi previsti e si sta lavorando per ultimare la pista pedonale utilizzabile sia per passeggiate che per corsette.”

-Verde pubblico: “Finita l’emergenza Covid abbiamo iniziato i lavori al verde pubblico prima nei parchi più grandi, pian piano riusciremo a sfalciare l’erba in tutta Avellino. Entro la fine del mese ci poniamo come obiettivo di ripulire tutta la città.”

-Prefabbricati: “Completati gli alloggi realizzati in via Imbimbo, zona Valle, nei prossimi giorni provvederemo alla delocalizzazione degli occupanti regolari di via Amatucci presso questi nuovi alloggi. Stiamo lavorando anche a via Tedesco con lo stesso obiettivo.”

-Commercio: “Bisogna tornare alla normalità con atti concreti, offrendo più servizi e manutenzione. Nel weekend presenteremo un pacchetto importante di rilancio per tutta la città. Con le commissioni abbiamo pensato e messo in piedi atti tali da poter andare incontro alle esigenze della popolazione e dei commercianti e anche dei diversamente abili.”

-Mercati: “Seguendo le direttive della Regione Campania, bisogna adeguare le aree già individuate per consentire i vari mercati. Vogliamo recuperare un’area a via Acciani per un mercato rionale, che possa servire ad una buona fetta di comunità.”

-Affitti: “Inviato elenco idonei alla Regione. Abbiamo avuto circa 290 domande idonee ma al momento non abbiamo comunicazione di alcuna cifra che sarà nella disponibilità del Comune.”

-Mascherine: “Mi dà fastidio vedere mascherine e guanti a terra, sto lavorando ad una ordinanza per punire con sanzioni chi si renderà autore di queste azioni”

-Scandone: “E’ nata una nuova società in questi giorni, e questo mi fa piacere perchè significa che c’è ancora interesse per la pallacanestro. Ma non dimentichiamo che abbiamo una società, la Scandone, che ha dovuto affrontare tante difficoltà per sopravvivere. E’ naturale che bisogna fare i conti con le questioni societarie legate a Sidigas. Ma ora la Scandone ha tutte le carte in regola per poter ambire ad una serie A2, poi chiunque vorrà acquistare un titolo sportivo da parte del Comune avrà massima disponibilità.”