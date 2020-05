Avellino, l’emergenza sanitaria non ferma l’intenso lavoro della polizia penitenziaria

E’ stata svolta un’importante operazione di servizio all’interno delle carceri di Avellino e Secondigliano.

A darne notizia è Emilio Fattorello, Segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria “SAPPE” : “Nel Centro Penitenziario di Avellino sono stati rinvenuti e sequestrati ben 9 cellulari del tipo micro, posti all’interno di due pacchi postali che per il “decreto Cura Italia” erano stati autorizzati anche oltre il peso consentito… La professionalità della Polizia Penitenziaria riesce a garantire la legalità nonstante le condizioni estreme di operatività. Il possesso e l’introduzione dei cellulari non costituisce titolo di reato ma solo infrazione ai regolamenti. Tali dispositivi, in mano ad esponenti della criminalità, favoriscono attività illecite, con ordini che partono dai carceri verso l’esterno, cosa che prima avveniva con i famigerati “pizzini”.

Grazie all’esperienza e alla professionalità del personale della polizia penitenziaria è possibile – ogni giorno – reprimere e prevenire reato d’ogni genere che si verificano all’interno degli istituti penitenziari.

“Le carceri sono sicure solo assumendo gli Agenti di Polizia Penitenziaria che mancano, finanziando gli interventi per potenziare i livelli di sicurezza delle carceri, come ad esempio i body scanner che potrebbero comunque aiutare molto in termini di prevenzione e contrasto circa l’introduzione di materiale illecito e non consentito nelle carceri”. Queste le dichiarazioni del segretario generale del SAPPE, Donato Capece.