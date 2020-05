Avellino, movida: il sindaco Festa propone proroga dell’orario di chiusura dei bar

Scene di movida incontrollata che hanno fatto indignare molte persone, istituzioni in primis: questo quanto accaduto nell’avellinese durante lo scorso week end.

Il sindaco del capoluogo irpino, Festa, corre ai ripari. Per evitare, infatti, di dover adottare il pugno duro, con misure più restrittive, avanza una soluzione: prorogare l’orario di chiusura di bar e locali alle 24, in modo da scongiurare il pericolo di assembramenti incontrollati, come già accaduto. Inoltre, ha pensato con un’ordinanza di vietare l’uso del vetro per i gestori dei bar, sostituendolo con materiale biodegradabile, in modo da evitare, non solo il pericolo legato al vetro, ma anche lo spiacevole ritrovamento di rifiuti lungo le strade.

Dunque, il primo cittadino ripone ancora fiducia nei giovani della sua città, annunciando però un aumento dei controlli durante il prossimo week end che sarà un vero e proprio banco di prova per tutti, con l’auspicio che non debba rendersi necessario un passo indietro rispetto alla situazione attuale.