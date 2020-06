Avellino, nigeriano fermato nuovamente in centro: molestava i passanti

Il nigeriano 22enne che, a fine maggio, armato di bastone, scatenò il panico al Centro di Avellino è stato nuovamente fermato.

L’uomo, nella serata di ieri, infatti, girovagava per le strade cittadine molestando i passanti. Subito scattato l’intervento della Polizia di Stato, coadiuvata da altre Forze dell’Ordine.

L’uomo è recidivo. Infatti, l’extracomunitario, come già detto, era tornato libero dopo il primo fermo di fine maggio. In quell’occasione diverse segnalazioni giunsero alla Questura, in merito alla presenza di uno straniero armato di bastone che urlava, in via Campane. Anche in quel caso intervenne la Polizia di Stato che deferì l’uomo.