Avellino, non si vince più: pareggio per 1-1 contro il Picerno

Bel primo tempo, con un Avellino quadrato e che legittima la sua superiorità trovando il giusto vantaggio con Micovschi, abilissimo nell’inserimento a fari spenti in area, premiando il cross di un molto propositivo Celjak. Poco o nulla il Picerno nella prima frazione, con il tandem costituito da Santaniello e Nappello ben tenuto a bada dai tre centrali irpini.

Secondo tempo piuttosto equilibrato, dettato anche dal pari immediato di Kosovan. D’istinto Dini salva tutto all’ultimo secondo su Sparacello. Segue la cronaca della gara.

FORMAZIONI

AVELLINO – Capuano lancia subito Dini come titolare, dopo che il suo acquisto è stato ufficializzato in settimana. Per l’Avellino, 3-5-2 e terzetto difensivo composto da Illanes, Zullo e Bertolo. De Marco a metà campo, insieme a Di Paolantonio e Izzillo, lanciato stavolta dal primo minuto. Panca invece per Alfageme, che lascia il posto ad Albadoro, supportato da Micovschi. Esterni affidati al solito Celjak e a Laezza, che rimpiazza lo squalificato Parisi.

PICERNO – Mister Giacomarro risponde con un modulo a specchio, schierando Pane tra i poi; Zaffagnini, Lorenzini e Priola come terzetto difensivo. Centrocampo a cinque con Guerra e Melli esterni, Vrdoljak, Pitarresi e Kosovan in mediana. In avanti, il duo Nappello-Santaniello.

PRIMO TEMPO

3′ – Picerno pericoloso da angolo: pennellata di Pitarresi e stacco out di Lorenzini, lasciato libero di colpire di testa.

– Picerno pericoloso da angolo: pennellata di Pitarresi e stacco out di Lorenzini, lasciato libero di colpire di testa. 7′ – Prima conclusione, velleitaria, dell’Avellino, firmata Izzillo: palla ampiamente fuori dallo specchio.

– Prima conclusione, velleitaria, dell’Avellino, firmata Izzillo: palla ampiamente fuori dallo specchio. 8′ – Schema mal riuscito dell’Avellino: Izzillo riceve corto da Di Paolantonio e prova a servire Zullo, il cui stacco di testa però non è preciso.

10′ – Bella azione palla a terra dell’Avellino: Celjak scambia con Micovschi e guadagna il fondo, per un rasoterra all’indirizzo di Albadoro che la gira, contrastato da due avversari e murato da Pane. Buona occasione per i Lupi.

– Bella azione palla a terra dell’Avellino: Celjak scambia con Micovschi e guadagna il fondo, per un rasoterra all’indirizzo di Albadoro che la gira, contrastato da due avversari e murato da Pane. Buona occasione per i Lupi. 20′ – Ancora Albadoro pericoloso: dialogo tra Celjak e De Marco sull’out destro; il cross di quest’ultimo trova il numero 11 che incorna fuori, contrastato da Lorenzini.

27′ – Batti e ribatti che favorisce la cavalcata di 70 metri palla al piede di Micovschi; questi riesce a saltare tre avversari e porterebbe calciare ma è troppo generoso e cerca di assistere un compagno che però viene anticipato: occasione sprecata dai biancoverdi.

– Batti e ribatti che favorisce la cavalcata di 70 metri palla al piede di Micovschi; questi riesce a saltare tre avversari e porterebbe calciare ma è troppo generoso e cerca di assistere un compagno che però viene anticipato: occasione sprecata dai biancoverdi. 37′ – Schema su punizione per il Picerno, che ci prova con il sinistro di Kosovan dalla distanza: Dini in due tempi esegue il suo primo intervento della gara.

– Schema su punizione per il Picerno, che ci prova con il sinistro di Kosovan dalla distanza: Dini in due tempi esegue il suo primo intervento della gara. 39′ – Albadoro si mette in proprio e dopo aver difeso palla, calcia di sinistro verso la porta: tiro deviato ed angolo, da cui non nasce nulla.

42′ – VANTAGGIO AVELLINO – Duettano alla grande Celjak ed Albadoro; il cross dal fondo del primo pesca la testa di Micovschi, che ritrova la rete dopo un bel pò di tempo.

– Duettano alla grande Celjak ed Albadoro; il cross dal fondo del primo pesca la testa di Micovschi, che ritrova la rete dopo un bel pò di tempo. 45′ – Un minuto di recupero, nel quale c’è spazio solo per uno spauracchio dovuto ad una palla messa in mezzo nell’area irpina, senza troppe pretese.

SECONDO TEMPO

49′ – PAREGGIO PICERNO – Kosovan riceve un pallone da Nappello ed è bravissimo a girarsi su Illanes e a concludere con un diagonale sinistro sul secondo palo: Dini non riesce a respingere il tiro.

– Kosovan riceve un pallone da Nappello ed è bravissimo a girarsi su Illanes e a concludere con un diagonale sinistro sul secondo palo: Dini non riesce a respingere il tiro. 56′ – Albadoro va di sponda per Di Paolantonio che scoordinato calcia di destro, spendendo la sfera fuori, oltre la linea di fondo.

– Albadoro va di sponda per Di Paolantonio che scoordinato calcia di destro, spendendo la sfera fuori, oltre la linea di fondo. 60′ – Liscio della difesa e Micovschi che impatta per sbaglio con la sfera, senza poter inquadrare la porta.

62′ – Giallo per Laezza, per atterramento su un avversario.

– Giallo per Laezza, per atterramento su un avversario. 65′ – Cambio Avellino: esce Bertolo, entra Alfageme. Laezza scala in posizione di centrale di sinistra e Micovschi si allarga sull’esterno sinistro.

– Cambio Avellino: esce Bertolo, entra Alfageme. Laezza scala in posizione di centrale di sinistra e Micovschi si allarga sull’esterno sinistro. 69′ – Di Paolantonio dalla distanza dopo una bella azione finita con un liscio di Alfageme e l’allontanamento della palla da parte della difesa. Sull’angolo seguente, Zullo va a segno, ma Angelucci annulla tutto.

72′ – Giallo a Priola, per fallo su Albadoro. Triplo cambio per gli ospiti: fuori Melli, Guerra e Nappello, dentro Squillace, Vanacore e Sparacello. Fuori anche Izzillo, dentro Evangelista per l’Avellino.

– Giallo a Priola, per fallo su Albadoro. Triplo cambio per gli ospiti: fuori Melli, Guerra e Nappello, dentro Squillace, Vanacore e Sparacello. Fuori anche Izzillo, dentro Evangelista per l’Avellino. 75′ – Occasione colossale per il Picerno: Sparacello appena entrato quasi a porta sguarnita mette fuori l’ottimo pallone servitogli da Squillace.

76′ – Giallo per Vrdoljak e punizione dal limite per l’Avellino. Micovschi la batte e prende la barriera, ma Alfageme ci crede e mette in difficoltà Pane nell’uscita, tant’è vero che la palla finisce ad Evangelista che si coordina per calciare venendo atterrato, con un fallo da rigore netto: Angelucci fischia però contro la squadra di Capuano, per un fallo su Zaffagnini.