Avellino, Ordine Architetti organizza: “contratti e appalti della fase2 dell’emergenza Covid”

Si terrà il prossimo mercoledì 03 giugno alle ore 16.00 il convegno organizzato dall’ordine degli architetti della provincia di Avellino, in modalità webinar, dal tema ” Contratti e appalti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19″.

Aprirà l’evento formativo l’arch. Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti di Avellino. Relazioneranno l’avv, Rosamaria Berloco, founding partner Legal Team, sul tema ” I contratti e gli appalti nei lavori pubblici dopo l’emergenza covid-19“, l’avv. Francesco Lanatà, partner legal team, sul tema ” I contratti e gli appalti nei lavori privati dopo l’emergenza covid-19” e l’ing. Pier Luigi Gianforte, docente presso il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA), sul tema ” Esempi applicativi“. Modererà l’arch. Vincenzo De Maio, vice presidente dell’ordine degli architetti di Avellino.

L’evento promosso in collaborazione con lo studio legale, Legal Team, tratterà l’emergenza covid-19, che in taluni casi ha comportato l’interruzione dell’esecuzione di numerosi contratti di appalto già stipulati. In altri ne ha causato la modifica delle modalità di svolgimento. Saranno illustrate le disposizioni normative, gli strumenti e gli istituti per la corretta gestione dei contratti in essere e dei nuovi contratti nel settore sia dei lavori pubblici che dei lavori privati per la Fase 2. Occorre superare questa fase di emergenza e proiettarci verso il rilancio del paese. E’ necessario semplificare le procedure, bandire ed affidare piu’ rapidamente gli appalti, lo dichiara il presidente Erminio Petecca. https://www.ordinearchitettiavellino.it/.