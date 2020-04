Avellino, Padovano: “Continuiamo così e ce la faremo”

Altro video caricato dall’U.S. Avellino sul suo canale ufficiale YouTube. Stavolta a prendere la parola è il braccio destro di Capuano, mister Padovano, che oltre al tema epidemia, tocca argomenti come l’uso del suo tempo.

VIRUS

“Prima di parlare di calcio, provo anche un pò di vergogna per il momento che sta vivendo la nazione. Prima di tutto, vorrei fare le condoglianze a tutti quelli che hanno perso una persona cara. Noi siamo privilegiati a poter restare a casa e a non soffrire quello che vivono altri a causa di questo virus maledetto. Dobbiamo essere accorti e continuare a rispettare le regole, prima per noi stessi e per gli altri. Continuiamo così e ce la faremo“.

IL SUO TEMPO

“Il mio tempo lo passo nelle vicende familiari. É una situazione che non mi pesa perché mi adatto subito: sono sereno perché so che non posso fare altrimenti per combattere. Due mesi di sacrificio non sono nulla in confronto alla vita”.

LAVORO

“Per gli aspetti lavorativi, c’è un confronto quotidiano con Capuano. parliamo di quello che stato, di quello che potrà essere, di qualsiasi soluzione, del futuro: si programma, si progetta tutto”.

TEMPO E FAMIGLIA

“Vengo da un periodo intenso e passo solo un’ora dedicandola al calcio. In questo momento preferisco dedicare più tempo a situazioni extra campo, spesso trascurate per il poco tempo che ci concede la nostra professione. Guardo qualche partita, qualche giocatore, per iniziare a programmare un progetto futuro: si inizia a mettere giù delle idee affinché il nostro lavoro abbia un seguito”.

UN AUGURIO

“Il mio augurio è di vederci tutti il prima possibile, come prima. Mi appello ancora una volta al vostro buon senso. Un abbraccio e un saluto a tutti i tifosi dell’Avellino: presto insieme per gioire ancora una volta”.