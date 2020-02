Avellino-Paganese, la probabile formazione dei Lupi

É tempo di turno infrasettimanale e l’Avellino dovrà vedersela con la Paganese, con la quale si trova appaiato in classifica. C’è, se vogliamo, anche da riscattare la gara dell’andata, in cui l’Avellino uscì sconfitto per 3-1 nonostante l’iniziale vantaggio firmato Gabriel Charpentier. Ecco il potenziale undici titolare dei Lupi, che ancora una volta, patiscono qualche defezione, tra infortuni e squalifiche.

DIFESA

In porta non è neanche minimamente in dubbio la presenza di Andrea Dini, in continuo crescendo. É lui il titolare e questo non si discute. La difesa, che sicuramente non sarà snaturata, vedrà il terzetto composto da Illanes, Morero e Laezza, con il rientrante Bertolo outsider per far rifiatare uno dei tre, visto il secondo impegno in pochi giorni ed anche in ottica della terza gara in otto giorni che ci sarà domenica.

CENTROCAMPO

Il centrocampo dovrebbe essere ormai quello standard: sugli esterni certa la presenza di Celjak e Parisi, anche se non è da escludere un possibile impiego di Rizzo sull’out destro con il difensore croato che potrebbe anche scalare nel terzetto difensivo. In mezzo certo l’impiego di Di Paolantonio, specie dopo la brutta prova di domenica scorsa dove addirittura non ha concluso la partita, sostituito. Pochi dubbi anche sull’impiego di De Marco, in ottima forma. Out Izzillo per infortunio alla caviglia, oltre ai lungodegenti Palmisano e Silvestri.

ATTACCO

Questo è il reparto falcidiato dalle squalifiche. Per essere più precisi, delle squalifiche di Alfageme e Pozzebon, che saranno assenti rispettivamente per tre e due giornate. Il peso dell’attacco si appoggerà tutto sulle spalle dell’unica punta a disposizione, Diego Albadoro, cui dovranno essere forniti quanti più palloni possibili dai due uomini alle sue spalle: Micovschi (in calo ed anch’egli alla ricerca di una buona prestazione) e Ferretti. Probabile partenza dalla panchina per Sandomenico.

PROBABILE FORMAZIONE

3-4-2-1 – All. Ezio Capuano

Dini

Illanes – Morero – Laezza

Celjak – De Marco – Di Paolantonio – Parisi

Ferretti – Micovschi

Albadoro