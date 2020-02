Avellino, pari ad occhiali contro la Cavese in una gara non irresistibile

Prosegue l’astinenza dalla vittoria per l’Avellino, che impatta contro la Cavese, pareggiando per l’ennesima volta e stavolta senza neanche andare a segno. Finisce dunque 0-0 il derby campano odierno: piuttosto noioso e privo di emozioni, la mediocrità è stata la migliore in campo.

FORMAZIONE

Apriamo innanzitutto con il ritorno in panchina di mister Capuano, scontata la squalifica di due giornate. Il modulo, il 3-4-3, non si mette in discussione, mentre a cambiare sono senz’altro gli uomini. Dini scontato tra i pali, torna titolare nella difesa dell’Avellino capitan Morero, centrale della difesa completata da Celjak e Illanes. Centrocampo a quattro è ormai quello standard, con il solo Rizzo schierato a destra come novità; in avanti il tridente composto dalle due ali, Micovschi e Sandomenico, e dall’unico terminale offensivo che risponde al nome di Demiro Pozzebon. Panchina per Ferretti, titolare invece domenica scorsa.

Dall’altra parte, Campilongo schiera un 4-3-3 e si affida al trio composto da Germinale, Di Roberto e Bulevardi. Solo panchina per l’ex portiere irpino Alessio Abibi.

PRIMO TEMPO

10′ – Ben poco da segnalare nei primi dieci minuti di gioco, nei quali in effetti sia Avellino che Cavese hanno lasciato a desiderare.

SECONDO TEMPO