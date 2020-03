Avellino, passo indietro in quel di Bari: i Galletti si impongono per 2-1 per il triste esordio della presidenza D’Agostino

Maluccio la prima per la nuova presidenza targata Angelo Antonio D’Agostino, con l’Avellino che perisce al “San Nicola” contro il Bari per 2-1. Primo tempo piuttosto vivido, con il Bari a manovrare e l’Avellino ad attendere. I primi venti minuti sono ben equi, ma poi il Bari sale in cattedra e con un colpo al cerchio ed uno alla botte, con molto possesso palla, trova l’anche giusto vantaggio firmato da Antenucci. L’Avellino cala un pò di ritmo ed il Bari va alla ricerca del raddoppio, ma invano. Sul finale, i Lupi provano a svegliarsi, con una buona occasione costruita da Parisi ed Albadoro, ma sciupata. Il secondo tempo comincia con lo stesso light-motive della prima frazione: Bari in possesso e subito al raddoppio, firmato dall’ex Perrotta in estirada. Il Bari cala un pò i ritmi cercando di controllare la gara, forte del doppio vantaggio, ma si distare e concede ad un rapace Albadoro la possibilità di accorciare le distanze. Ciò ridà fiducia ai Lupi, ma nel tempo restante non si creano troppo presupposti per un pareggio. Segue la cronaca della gara.

FORMAZIONE

Squadra che vince non si cambia, o quasi. Il modulo è sempre lo stesso, 3-4-2-1, ma stavolta un interprete diverso c’è: si tratta di Nicolas Izzillo, assente nella scorsa gara per infortunio ed oggi recuperato, pronto a giocare con Micovschi dietro quella che sarà l’unica punta dell’Avellino, Diego Albadoro. Il resto della formazione è uguale a quella che in settimana ha surclassato la Paganese. Panchina per Ferretti, fuori Sandomenico.

PRIMO TEMPO

1′ – Duetto tra Simeri e Antenucci: chiude bene l’Avellino.

– Duetto tra Simeri e Antenucci: chiude bene l’Avellino. 6′ – Bene Izzillo nella conduzione palla e nel filtrante per Parisi, ma il cross del serinese non è dei migliori.

– Bene Izzillo nella conduzione palla e nel filtrante per Parisi, ma il cross del serinese non è dei migliori. 7′ – Una palla vagante in area è preda di Simeri che prova ad incrociare: palla fuori non di molto. Disattenzione del reparto irpino.

– Una palla vagante in area è preda di Simeri che prova ad incrociare: palla fuori non di molto. Disattenzione del reparto irpino. 10′ – Primo giallo della sfida: Sabbione interviene pericolosamente su Albadoro in contrasto e giallo per lui.

– Primo giallo della sfida: Sabbione interviene pericolosamente su Albadoro in contrasto e giallo per lui. 12′ – Bella partita sin qui: Avellino quadrato ma pronto a farsi vedere, Bari più col pallino del gioco in mano.

– Bella partita sin qui: Avellino quadrato ma pronto a farsi vedere, Bari più col pallino del gioco in mano. 16′ – Ancora Simeri che prova a liberarsi al tiro: palla alta.

– Ancora Simeri che prova a liberarsi al tiro: palla alta. 27′ – Parisi interrompe il monologo Bari con una discesa di 70 metri, sbagliando però nell’ultimo dribbling, chiuso bene da Ciofani.

– Parisi interrompe il monologo Bari con una discesa di 70 metri, sbagliando però nell’ultimo dribbling, chiuso bene da Ciofani. 30′ – VANTAGGIO BARI – Un rinvio di testa un pò debole di Laezza favorisce l’appoggio di Simeri per Antenucci, con Morero che non arriva ad intercettare: l’ex Spal incrocia di sinistro e porta i Galletti in vantaggio.

– Un rinvio di testa un pò debole di Laezza favorisce l’appoggio di Simeri per Antenucci, con Morero che non arriva ad intercettare: l’ex Spal incrocia di sinistro e porta i Galletti in vantaggio. 35′ – Un destro di Laribi deviato diventa un bel assist per Simeri, che di testa anticipa Dini partendo però in posizione di offside.

– Un destro di Laribi deviato diventa un bel assist per Simeri, che di testa anticipa Dini partendo però in posizione di offside. 36′ – Giallo per Di Paolantonio per una trattenuta su Laribi.

– Giallo per Di Paolantonio per una trattenuta su Laribi. 39′ – Morero salva l’Avellino mettendo in angolo su un cross insidioso di Costa, che sta facendo il bello ed il cattivo tempo sull’out mancino barese.

– Morero salva l’Avellino mettendo in angolo su un cross insidioso di Costa, che sta facendo il bello ed il cattivo tempo sull’out mancino barese. 41′ – Di Paolantonio lancia Parisi, che fortunato nel rimpallo, riesce a crossare in mezzo un pallone splendido per Albadoro, che batte a rete con un rimpallo, mettendo la palla fuori a Frattali battuto: buona occasione per i Lupi.

SECONDO TEMPO