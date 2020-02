Avellino perde il suo libraio: morto Antonio Petrozziello

Nel mondo di E-book, libri in formato PDF e robe del genere, non si da più spazio ai romanzi cartacei. La maggior parte delle volte la versione in carta dei libri viene messa da parte, oscurata, se non del tutto soppressa, dalle nuove fonti di comunicazione.

Già oggi sono sempre meno le persone che decidono di acquistare un libro se poi si considera la diffusione delle grandi catene e l’esplosione dell’e-commerce, si comprende il motivo per cui le librerie di quartiere sono ormai una specie in via di estinzione.

Nel pomeriggio di ieri, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire, è morto Tonino Petrozziello, il Libraio di Avellino. Uno degli ultimi testimoni di un tempo, ormai passato, in cui la libreria rappresentava un luogo di scambio delle idee, il posto nel quale la parola stampata poteva cambiare il modo di intendere la vita. Con la sua libreria Tonino Petrozziello ha contribuito ad educare alla lettura, alla riflessione e al pensiero critico, generazioni di avellinesi.

Tony Della Pia segretario Rifondazione Comunista Irpina, ha voluto ricordarlo con questa lettera: “CIAO TONINO.

Tonino Petrozziello e’ morto. La libreria che ha gestito per decenni, formando intere generazioni, ha retto fino in fondo all’inesorabile declino morale e civile dei tempi.;La “libreria Petrozziello” non era solo un’attivita’ commerciale ma, un disperato tentativo di agire, pensare,formare, reagire alla omologazione di massa appiattita su principi superficiali quanto insulsi. Tonino non era solo un “libraio” non si limitava a vendere i libri, li raccontava, ti prendeva per mano e in un batter d’occhio partivi con l’immaginazione fino a solcare vicende, avventure, storie. Purtroppo la cinica e violenta legge del mercato ha impedito che questo grande patrimonio culturale per tutta la citta’, continuasse a stimolare coscienze, criticita’, voglia di riscatto, sete di sapere oppure semplicemente il gusto di una buona lettura. Tonino ha smesso di vivere e noi siamo sempre piu’ soli. Grazie per quanto hai fatto Maestro. Che la terra ti sia lieve.”