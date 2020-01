Avellino-Picerno, le pagelle: bene Celjak, ancora male Alfageme

Pareggio ed un punto che serve a ben poco, quello che è stato portato a casa dall’Avellino contro il Picerno. Kosovan risponde a Micovschi. Queste le pagelle della sfida tra Avellino e Picerno.

DIFESA

DINI – 6 – Poco impegnato, ha qualche piccola colpa sul gol subito, in occasione del quale non riesce ad opporsi con decisione. Da affinare l’intesa con il suo reparto arretrato. Bravo nella parata a gara finita su Sparacello.

ILLANES – 5.5 – Santaniello gli dà qualche gatta da pelare, ma tutto sommato tiene bene, mentre non riesce a tenere il passo di Kosovan in occasione del suo diagonale che ha portato al pari degli ospiti.

ZULLO – 6 – Solita gara di solidità da parte sue. Trova anche il secondo gol consecutivo, ma gli viene annullato.

BERTOLO – 6 – Poco impensierito, molto pulito anche in fase di disimpegno.

CENTROCAMPO

CELJAK – 6.5 – Molto propositivo, è spesso una spina nel fianco della difesa ospite: suo l’assist per la rete di Micovschi.

DE MARCO – 6 – Quantità in abbondanza, un pò meno di qualità oggi. Gara comunque sufficiente.

DI PAOLANTONIO – 6 – Si vede spesso per impostare l’azione ed è questo quello che gli si chiede, ma sono pochi i passaggi chiave ed illuminanti per i compagni; potrebbe incidere di più.

IZZILLO – 6.5 – Buona partita la sua, giocata bene in entrambe le fasi di gioco, specie in quella offensiva, dove rappresenta un elemento di valore.

LAEZZA – 6.5 – Ottima prestazione, sia da esterno dei cinque di metà campo che da terzo centrale: una garanzia.

EVANGELISTA – 5.5 – La voglia di fare c’è, ma corrisponde a poco in quanto a calcio giocato; si sarebbe procurato un rigore che però il fischietto di gara, Angelucci, gli nega clamorosamente.

ATTACCO

MICOVSCHI – 6 – Potrebbe avere almeno mezzo voto in più, ma paga qualche imprecisione di troppo e la troppa generosità: più volte poteva mettersi in proprio anziché assistere un compagno; deve migliorare sotto questo aspetto.

ALBADORO – 6 – Peccato non abbia trovato il gol, perché quest’oggi oltre ad avere giocato per la squadra, è riuscito anche a guardare la specchio della porta, senza però riuscire ad inquadrarlo. Comunque, è in crescita e l’Avellino ha bisogno di lui in questo momento non proprio felice.

ALFAGEME – 4.5 – Nulla da dire: sembra quasi svogliato, non riesce ad incidere. Per certi versi, sembra quasi giocare di più con gli avversari.