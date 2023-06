Avellino, presentazione della Saga del Normanno

Rossoquadro servizi editoriali, in collaborazione con il Circolo della Stampa di Avellino e l’Associazione I Cavalieri dei due Principati, è lieta di annunciare la presentazione della Saga del Normanno, che si terrà venerdì 16 giugno alle ore 18,00 al Circolo della Stampa di Avellino.

Due i libri in vetrina per l’evento, in attesa dell’uscita del terzo capitolo della Saga: “Il Normanno” e “Dominus, il codice del destino”, romanzi storici di Eleonora Davide.

Pur mantenendo la propria autonomia, le pubblicazioni sono collegate da un filo conduttore e ambientate nell’Irpinia medievale, in cui storia, leggende, amore e misteri fanno da sfondo alle avventure del signore normanno Guglielmo il Carbone, che domina dal Castello di Monte Forte su un ampio feudo, pronto a difendere gli abitanti e il futuro di quelle terre dalle minacce nemiche.

Durante la serata, presentata dal giornalista Angelo Damiano, colloquieranno l’autrice con l’editor Giovanna della Bella sui temi proposti dai romanzi. L’attore Paolo De Vito curerà la lettura di alcuni passaggi e i commenti musicali, con la collaborazione del M° Giuseppe Musto.

A rendere l’evento inserito nell’affascinante contesto storico in cui i romanzi sono ambientati sarà l’Associazione di rievocazione storica “I Cavalieri dei Due Principati”, di Alfonso Galluzzi.

Dopo un tour dei castelli, irpini e non solo, che hanno accolto le presentazioni del Normanno, e dopo la pausa della pandemia, si riprende a parlare, grazie alla Saga, di Irpinia storica e di curiosità che si nascondono tra le vestigia di un passato illustre. Si parte dal Castello normanno di Monteforte, ora oggetto di un restauro che sta restituendo al monumento l’aspetto e la fruibilità, mentre le campagne archeologiche, condotte in questi anni dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, hanno portato alla luce frammenti significativi per la ricostruzione della sua storia. La magia della scoperta diventa narrazione e invenzione nelle pagine dei romanzi, portando il lettore in un viaggio insieme ai personaggi illustri e meno conosciuti che prendono parte alle avventure del Normanno.

Eleonora Davide, giornalista e scrittrice, è impegnata da anni nello studio della storia locale e nella promozione di eventi culturali in Irpinia. Dirige il quotidiano online WWWITALIA ed è autrice di un altro romanzo storico “Il Fiore del Carso, una linea tra due mondi”, ambientato nel periodo bellico e postbellico nella bellissima città di Trieste. Sta lavorando al terzo capitolo della Saga.

L’ingresso è libero.