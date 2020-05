Avellino, riapre il “Campo Coni” ma solo per effettuare passeggiate

Riapre il Campo Coni, ingressi contingentati e limitati alle sole passeggiate

Campo Coni si appresta a riaprire le sue porte alla città. Dopo l’inaugurazione dello scorso 19 dicembre, la struttura era rimasta chiusa al pubblico per moviti burocratici.

Finalmente i cittadini si riapproprieranno dello spazio, ma solo in parte. Sarà infatti ancora off limits per gli sportivi. Sembra un paradosso essendo una struttura pensata per gli atleti, ma al momento non sarà consentito accedere all’area interna. L’ accesso sarà limitato alla fascia esterna dell’impianto, ma solo per effettuare passeggiate in un unico senso di marcia.

Restano chiusi la pista di atletica e gli spogliatoi. La struttura sarà accessibile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20:30. Gli ingressi saranno contingentati ad un tempo limitato per un massimo di 70 persone per consentire il ricambio degli utenti. A vigilare ci sarà il personale dell’ACS.