Avellino, rinviate le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico

La Prefettura di Avellino comunica che le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nel Comune di Avellino in prossimità del Ponte della Ferriera – Via Due Principati previste per il giorno 19 Aprile 2020 sono rinviate a data da destinarsi, in considerazione dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tenuto conto delle relative disposizioni emanate al riguardo.