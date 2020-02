Avellino, scontro tra un auto e scooter: 16enne in ospedale

Auto contro scooter in via Tagliamento. Un giovane di 16enne finisce in ospedale. L’incidente si è verificato intorno alle 17, all’altezza del Campo Coni.

A scontrarsi una macchina di grossa cilindrata e uno scooter guidato dal giovane. Probabilmente alla base del sinistro una mancata precedenza. Ma sulla dinamica stanno lavorando gli agenti della Municipale di Avellino che hanno effettuato i rilievi. Il 16enne è stato immediatamente trasportato in ospedale per le cure del caso, mentre il conducente della Mercedes, non ha riportato ferite.