Avellino, “Siamo Avellino.it”: la nuova piattaforma web per promuovere le eccellenze del territorio

“Siamo Avellino.it”: è questa la nuova piattaforma web volta alla promozione territoriale, commerciale, culturale e turistica della città. La piattaforma è stata presentata quest’oggi in videoconferenza dal vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive, Laura Nargi, e dal sindaco Festa. Il progetto mira a mettere in rete il capoluogo, le sue attività ed i suoi simboli, rilanciandone il patrimonio in toto. Piattaforma realizzata da Hdemia Creazioni, azienda operante tra Milano e Avellino.

“Il nome del progetto vuole richiamare l’amore per la nostra città – spiega Nargi – L’idea di creare questa piattaforma risale a prima dell’emergenza Covid-19, ma trova maggior peso in questo periodo difficile per l’economia cittadina. Abbiamo voluto creare una piattaforma flessibile – continua – utile ad ogni tipo di realtà, dall’artigiano al libero professionista. È uno strumento utile e funzionale per chi è già presente in rete, ma anche per chi non c’è ancora. Si tratta di una piattaforma dinamica, scalabile, in continua evoluzione sia in termine di qualità e quantità di contenuti. E’ questa infatti una prima fase per la piattaforma. Funge da hub per il commercio ma anche per il turismo e per le ricchezze culturali e sociali del nostro territorio. Registrarsi è molto semplice. Abbiamo voluto creare una piazza digitale di Avellino, mettendo in comunicazione utenti ed attività, offrendo alla comunità un punto di riferimento web. Invito la cittadinanza ad iscriversi quanto prima poiché è solo con il loro racconto che potremo contribuire a rappresentare Avellino per il suo grande patrimonio di risorse”.

Le parole del primo cittadino

“Credo che questa sia una bellissima giornata per la città – dichiara il primo cittadino Festa – Volevamo puntare sul brand Avellino. Per troppi anni non abbiamo creduto in noi stessi, non c’è stata quella voglia di osare e presentarsi . Siamo una grande città – spiega Festa – dobbiamo valorizzare le nostre risorse, per farlo il primo obiettivo deve essere farle conoscere. Stiamo lavorando con grande impegno giornalmente. Noi possiamo avere dalla nostra una marcia in più, abbiamo quella qualità della vita che in questa fase storica può fare la differenza. C’era bisogno di uno strumento per farsi conoscere. Noi oggi con “Siamo Avellino” forniamo una piattaforma utile per tutti gli interessati. Oggi con questo sito spicchiamo il volo, poi ci saranno tante altre iniziative, progetti presentati con il pacchetto della “S.V.O.L.T.A.”. Serviva un segnale concreto – conclude – La piattaforma rappresenta ciò, siamo convinti che questa iniziativa troverà grande successo e condivisione sul territorio. Questa piattaforma diventerà “Sì, amo Avellino”; in questo nome c’è anche tanto sentimento, senso di appartenenza, orgoglio territoriale e un senso di amore”.