Avellino: sono tutti dipendendi del “Moscati” i nuovi contagiati da covid-19

L’ultimo bollettino Asl ha rilevato 7 nuovi positivi in Irpinia. Tutti legati da un elemento in comune: sono tutti dipendenti del Moscati.

Gli operatori sanitari in questione – 2 medici (uno residente nel casertano) e 6 infermieri – sono tutti in servizio in divisi reparti, tra cui malattie infettive, pronto soccorso, geriatria, settori dove comunque negli ultimi giorni, prima del trasferimento nel Covid Hospital , erano in degenza i pazienti affetti da coronavirus.

Tale “drammatica” notizia ha generato preoccupazione all’interno dell’ospedale; la direzione è al lavoro per cercare di capire come i dipendenti abbiano potuto contrarre il virus e se ci sia, e quanto sia elevato, un nuovo rischio di diffusione del contagio tra le corsie del nosocomio avellinese.

La situazione nei giorni scorsi sembrava essere sotto controllo: ma questo nuovo pericolo di un possibile focolaio all’interno dell’ospedale, un mese e mezzo dopo l’esplosione del contagio, diventa difficile da comprendere e giustificare.