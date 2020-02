Avellino, SOS Natura denuncia l’inefficienza del pronto intervento veterinario appena inaugurato

Attivato dalle 14 di mercoledì 12 Febbraio, il numero verde regionale per il pronto intervento veterinario. Il numero da digitare è: 800-178.400.

Tra gli obiettivi fissati, la creazione di apposite strutture sanitarie per le erogazioni di attività rientranti nei vigenti Lea: attività di prevenzione e controllo della popolazione degli animali d’affezione, mediante attuazione di piani di contenimento delle nascite attraverso la sterilizzazione chirurgica degli animali d’affezione senza padrone; attività di anagrafe informatizzata degli animali d’affezione e implementazione dei sistemi informativi e banche dati nazionali e regionali; attività di prevenzione dell’abbandono degli animali d’affezione ed informazione per l’adozione consapevole.

Già vengono segnalati problemi ad Avellino, dove i volontari dell’A.P.S. SOS Natura sono stati forse tra i primi a contattare il numero verde per un gatto della colonia felina n. 371 di via Cipriani ad Avellino, feritosi a causa dell’introduzione nel vano motore di un’automobile. La centrale operativa regionale ha subito risposto con cortesia e disponibilità alla chiamata, tentando di mettersi in contatto con il servizio veterinario dell’ASL di Avellino.

Purtroppo i tentativi effettuati da Napoli sono stati tutti vani ed i volontari dell’associazione ambientalista sono stati costretti a rivolgersi ad un veterinario libero professionista per risolvere l’emergenza. Un esordio non proprio ottimale per il nuovo servizio di “pronto intervento veterinario”. Tuttavia SOS Natura resta fiduciosa:”ci auguriamo – riferisce il loro addetto stampa – che questo nuovo sistema funzioni a pieno regime quanto prima e che tutti i distretti sanitari si organizzino in maniera efficiente per rispondere alle richieste di intervento”.