Avellino, tentativo di furto in piazza Kennedy

Si è verificato un tentativo di furto ad Avellino, alla polleria De Caro a piazza Kennedy. Il ladro è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza .

I titolari , i quali hanno deciso di offrire parte del cibo – non venduto – in beneficenza , hanno inviato “un messaggio” all’autore del reato :

“Caro amico – dicono – che stanotte hai tentato di scassinare la vetrina del nostro locale ti è andata male non solo perché non ci sei riuscito, quanto perché una volta dentro non avresti trovato né soldi né cibo (la rimanenza viene data in beneficenza) perciò: Se hai fame, ti invitiamo a venire a trovarci in orario di apertura, saremo lieti di offrirti da mangiare. Saluti”.