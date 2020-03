Avellino-Ternana, le pagelle: Illanes giganteggia, Albadoro sicurezza

Vittoria per l’Avellino in un Partenio desolato. Albadoro di testa e Di Paolantonio dal dischetto mettono KO la Ternana, portando a casa tre punti fondamentali. Seguono le pagelle della sfida: voti alti non solo per i due marcatori, ma anche per Illanes, man of the match vista la sua grandissima prova. Maluccio sia Pozzebon che Rossetti.

DIFESA

DINI – 6 – Pressoché disimpegnato, qualche uscita bassa e poco più. Dà garanzia e si becca un giallo per perdita di tempo.

ILLANES – 7 – Mastodontico. Non una sbavatura ed un gran salvataggio sulla linea di porta che vale come un gol. Giganteggia anche oggi, mettendo in serie un’altra prestazione mostre.

LAEZZA – 6 – Sempre attento anche nella insolita posizione di centrale nel terzetto difensivo. Esce per un riacutizzarsi di una botta al capo ricevuta dopo uno scontro fortuito con Bertolo.

BERTOLO – 6 – Gara di sostanza per il centrale arrivato nel mercato di gennaio, ritornato titolare proprio quest’oggi. Non bada a fronzoli, il che non è sempre un male.

ZULLO – 6 – Poco chiamato in causa, ma si disimpegna quasi sempre bene. Incassa un giallo inutile per proteste.

CENTROCAMPO

CELJAK – 6 – Nel primo tempo va in leggera difficoltà, con Palumbo e Mammarella che hanno quasi banchettato dalla sua parte, ma non se la cava male. Poi scala in difesa e continua la sua prestazione sufficiente.

GAROFALO – 5 – Si vede veramente poco ed il voto basso è anche legato al fatto che non ha avuto modo di mettersi in mostra, visto l’enorme esercizio difensivo dell’Avellino messo in atto nel primo tempo.

DI PAOLANTONIO – 7 – Al di là del rigore segnato, è il primo ad accompagnare il pressing, a farsi dare palla e a cercare i suoi compagni. Il capitano comanda bene la sua ciurma.

PARISI – 6 – Nel primo tempo è un pò timido, nel secondo conduce un buon contropiede ma sprecato malamente da Pozzebon.

ROSSETTI – 5.5 – Non una grande partita per il numero 8. Si divora l’occasione che avrebbe chiuso la gara, ancor prima del rigore di Di Paolantonio. A volte si distrae: sembra non essere in fiducia.

RIZZO – S.V.

ATTACCO

IZZILLO – 6 – Comincia subito bene con un’occasione avuta praticamente ancora a freddo, poi lentamente si eclissa con il crescere della Ternana.

MICOVSCHI – 5.5 – Primo tempo decisamente sottotono. Nei pochi minuti che gioca del secondo tempo mette a referto solo una conclusione. Continua il suo periodo no.

ALBADORO – 6.5 – Terzo gol consecutivo per il numero 11, che da un pò a questa parte si sta caricando la squadra sulle spalle.

FERRETTI – 6 – Entra molto bene al posto di Izzillo e si mette al servizio della squadra. A lui il merito di essersi procurato il rigore che è valso il definitivo KO degli umbri.

POZZEBON – 5 – Prestazione negativa per il 31, che sbaglia spesso e divorandosi un’occasione che un bomber vero non sbaglia. Da rivedere.