Avellino, una donna genera il panico in via Tedesco: ricoverata al Lindolfi

Un’insegnante in pensione, in via Tedesco, in preda ad una forte crisi di nervi – parzialmente vestita – ha dato in escadescenza e, con una mazza di legno, ha più volte colpito le mura e le porte delle abitazioni della zona.

I residenti non sono riusciti a fermare la donna che ha continuato ad urlare a centro strada diventando così un serio pericolo per gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia insieme ai sanitari del 118. La donna è stata trasportata all’ospedale Lindolfi di Solofra.

Sembra che non sia la prima volta che compie gesti simili.