Avellino. Vertice in Prefettura

Il Direttore generale dell’ Asl Maria Morgante – poco prima dell’inizio del vertice in prefettura – ha comunicato che sono 96 le persone poste in sorveglianza sanitaria fiduciaria monitorati dall’Asl.

Si tratta del personale medico e infermieristico del reparto di otorinolaringoiatria, dei sanitari del pronto soccorso e degli utenti del pronto soccorso e del reparto di otorinolaringoiatria presenti in ospedale il giorno in cui l’insegnante di Striano (risultata positiva al Coronavirus) ha fatto visita al familiare ricoverato al Moscati. Stando a quanto si apprende, la donna è passata anche per il pronto soccorso per aver avvertito un lieve malore.

In corso un vertice in Prefettura. In aggiornamento.