Avellino Wine Week: ieri la presentazione dell’evento

In primavera la città ospiterà ambasciatori internazionali del vino per sette giorni di masterclass e scoperta dei produttori locali.

Vinitaly International Academy affianca il Comune di Avellino per promuovere il vino irpino e lanciarlo sui mercati internazionali. Ieri mattina a Palazzo di Città la firma del protocollo d’intesa tra il sindaco Gianluca Festa, il professor Attilio Scienza direttore scientifico di Vinitaly Academy, accompagnato dal direttore Stevie Kim, e Gaetano Bucci amministratore delegato di Genetica Group l’agenzia che organizza il Merano Wine Festival.

Avellino wine week il nome dell’evento ancora work in progress che si terrà a fine maggio, al massimo fine giugno, in diverse location della città e non solo.