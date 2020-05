Avellino,continua il conflitto giudiziario tra i mercatali e l’amministrazione comunale

La Confesercenti, nel corso della conferenza stampa , ha fatto il punto della situazione sulle novità tra il Comune di Avellino e gli operatori che rivendicano, dallo scorso gennaio, il loro diritto di lavorare a Piazzale degli Irpini.

Il vicepresidente di Confesercenti, Giuseppe Innocente, sostiene : “Da una prima lettura del dispositivo del Tar, sembrerebbe che le nostre preoccupazioni siano fondate. Per cinque mesi ha perso la città di Avellino, è venuto meno un servizio. Con l’avvento dell’ordinanza regionale, sono partite in tutta la Campania offerte speciali nei supermercati, cosa che ad Avellino non è arrivata. La ripresa del dialogo è necessaria“.

Emerge un aspetto importante nella vicenda mercato: sull’area di Campo Genova non sono stati compiuti i dovuti accertamenti sull’idoneità igienico-sanitaria di una zona dove, al contrario, emerge una concentrazione elevata di berillio. “Il giudice ha ritenuto di dover mandare una verifica per quanto riguarda il piano di ripristino dell’area di Campo Genova, che non ci è stato, e per quanto riguarda quella di Piazzale degli Irpini che dovrebbe essere a norma” afferma l’avv. Ciro Aquino.

Sarà la Camera di Consiglio del prossimo 17 giugno a esprimersi sulla “questione mercato” ad Avellino.